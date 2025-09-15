FecomercioSP: manutenção da Selic a 15% será decisão difícil para o BC, mas necessária

Para a Federação do Comércio de São Paulo (FecomercioSP), o Banco Central (BC) terá uma decisão difícil na quarta-feira, que será a de manter a Selic nos atuais 15% ao ano em um cenário em que a inflação cheia, acumulada em 12 meses, dá sinais de desaceleração, mas em que a média dos preços dos serviços se mantém pressionada.

"Ainda que a inflação esteja desacelerando - ficou em 5,13% no acumulado até agosto - e que a atividade econômica dê sinais cada vez mais claros de enfraquecimento - o IBC-Br, prévia do PIB, de agosto, caiu 0,50% -, o Copom deve manter, acertadamente, a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, em 15% ao ano", reforçam os economistas da FecomercioSP.

Isso porque, de acordo com a federação, a conjuntura do País está longe de ser tranquila. Os economistas assinalam que além de a inflação de serviços seguir acima de patamares saudáveis - como o grupo de alimentação fora do domicílio que, no escopo de medição do IBGE, permanece na casa dos 6% no acumulado em 12 meses -, há o fator fiscal.