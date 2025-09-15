FGV: 53,8% dos trabalhadores consideram improvável perder emprego ou renda nos próximos meses

Mais da metade dos trabalhadores ocupados (53,8%) creem ser muito improvável ou improvável perder seu principal emprego ou fonte de renda nos próximos seis meses, segundo dados da Sondagem do Mercado de Trabalho de agosto, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). Outros 16,6% afirmavam ser provável ou muito provável perder o emprego ou fonte de renda, enquanto os demais 29,7% não souberam fazer uma avaliação sobre o tema.

"O resultado por faixa de renda mostra que quanto maior a faixa de rendimento, maior a segurança com sua ocupação", apontou a FGV.

No grupo de renda mais baixa, trabalhadores que recebem até um salário mínimo mensal, 32,6% consideram como improvável ou muito improvável perder o emprego ou fonte de renda, apontam os dados referentes ao trimestre móvel terminado em agosto. No grupo que recebe entre um e três salários mínimos, essa proporção sobe a 41,3%, e entre os que recebem acima de três salários mínimos, 62,4% avaliam ser improvável ou muito improvável perder o emprego ou renda.