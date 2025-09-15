Magalu adere a programa de incentivo ao emprego para beneficiários de programas sociais

O Magalu aderiu nesta segunda-feira, 15, ao Programa Acredita No Primeiro Passo. A iniciativa do governo federal é voltada à inclusão socioeconômica, por meio do mercado de trabalho formal, de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias de programas sociais.

O companhia gera, mensalmente, mais de mil oportunidades de emprego. Com a adesão ao programa, as vagas serão oferecidas também aos participantes do programa Acredita No Primeiro Passo: pessoas com idades entre 16 e 65 anos, com prioridade para mulheres, jovens, pessoas com deficiência, moradores de comunidades negras e populações tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas. É mandatório que os candidatos tenham seus dados atualizados no CadÚnico.

Participaram da assinatura da parceria a presidente do Conselho de Administração da companhia, Luiza Helena Trajano, e o CEO da empresa, Frederico Trajano. O evento realizado em São Paulo contou com a presença do ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias.