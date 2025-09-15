Mastercard fecha parcerias com Google, Stripe e Antom para nova geração de IA

A Mastercard anunciou parcerias com as empresas de tecnologia Google, Stripe e Antom para o desenvolvimento de uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial (IA) voltadas ao comércio e que possam ser lançadas em larga escala.

O foco da parceria é a IA agêntica (agentic), que vem sendo apresentada pelas big techs como o futuro das ferramentas de inteligência artificial. Ao contrário dos assistentes de IA disponíveis hoje no mercado, que respondem perguntas e realizam tarefas sob supervisão humana, os sistemas de IA agêntica estão sendo projetados para operar de forma independente, realizando tarefas mais complexas sem intervenção humana direta.

Com essa nova geração de IA, uma pessoa poderia pedir ao seu assistente virtual para buscar roupas e acessórios para um look de festa de aniversário, considerando preços, prazos de entregas e até previsão do tempo, segundo exemplo da própria Mastercard. Já uma empresa poderia direcionar para a IA as compras e negociações de prazos com fornecedores. Tudo isso sem uma atuação humana direta, liberando tempo para outras funções.