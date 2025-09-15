Mediana de IPCA 2025 passa de 4,85% para 4,83%, acima do teto da meta, diz Focus

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,85% para 4,83%. A taxa está 0,33 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Considerando apenas as 118 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida passou de 4,86% para 4,82%.

A projeção para o IPCA de 2026 se manteve em 4,30%, depois de oito semanas consecutivas de queda. Considerando apenas as 117 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 4,28% para 4,30%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,9% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%.