MPor anuncia programa para atrair R$ 10 bi em empreendimentos nos terrenos de aeroportos

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lançou nesta segunda-feira, 15, o programa "Investe + Aeroportos", iniciativa para fortalecer a arrecadação das gestoras de aeroportos. A proposta é modernizar a gestão de áreas aeroportuárias e atrair empreendimentos como shoppings, hotéis, centros de convenções, complexos hospitalares e terminais logísticos. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, os investimentos serão feitos pelo setor privado e podem somar até R$ 10 bilhões.

Costa Filho afirmou que o objetivo é transformar os aeroportos em agentes ativos do crescimento econômico. "Os aeroportos se tornaram grandes agentes de desenvolvimento regional. Hoje são hubs logísticos", disse.

Ele explicou que a revisão de portaria do governo vai permitir ampliar os prazos de exploração para investimentos privados, viabilizando projetos de longo prazo. "Com essa portaria revisitada, amplia para quase 75 anos. Isso vai dar segurança para quem quer prover investimentos e permitir que esses empreendimentos sejam viáveis do ponto de vista mercadológico e financeiro."