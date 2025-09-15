Musk compra mais de 2,5 milhões de ações da Tesla por US$ 1 bilhão

O CEO da Tesla, Elon Musk, comprou mais de 2,5 milhões de ações da montadora de veículos elétricos na sexta-feira (12), por cerca de US$ 1 bilhão, segundo comunicado regulatório divulgado nesta segunda-feira, 15.

Às 8h46 (de Brasília), a ação da Tesla saltava 8,1% no pré-mercado de Nova York, depois de encerrar a semana passada com ganhos acumulados de 72% ao longo de doze meses.

No início deste mês, a Tesla anunciou que pediria aos acionistas que aprovassem um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para Musk, a fim de manter o executivo focado na empresa.