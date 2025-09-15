Ouro fecha em alta e renova recorde com tensão geopolítica e expectativa por Fed

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 15, renovando o maior nível histórico, conforme investidores monitoram tensões geopolíticas e se alinham para decisão de juros do Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,88%, a US$ 3.719,00 por onça-troy, em nível inédito de fechamento e depois de renovar maior nível histórico a US$ 3,724,9. A prata avançou 0,5%, a US$ 43,02 por onça-troy, renovando o maior nível em 14 anos a US$ 43,12 a onça-troy durante a sessão.

O metal precioso subiu pela segunda sessão consecutiva nesta segunda-feira, acelerando ganhos no começo da tarde. Segundo a XTB, prevalece a esperança do mercado de que o Fed cortará juros na quarta-feira e sinalizará múltiplas reduções nos próximos meses. Para o Swissquote, a demanda de bancos centrais e fluxos de saída de rendimentos soberanos contribuem para a manutenção dos recordes do ouro.