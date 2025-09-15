Plenário do TCU votará processos sobre Ferrovia Malha Sudeste e resultado fiscal do 2º bimestre

O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia na quarta-feira, 17, o processo de solução consensual para resolver impasses no contrato da Ferroviária da Malha Sudeste. A concessionária MRS Logística S.A. teve o contrato prorrogado antecipadamente, em julho de 2022, por mais 30 anos, contados a partir de 2026.

Há controvérsias sobre as alterações envolvendo a implantação de sinalização, construção de viadutos e passarelas, por exemplo.

A relatoria é do ministro Jorge Oliveira. Também na quarta-feira, os ministros da Corte de Contas votam o relatório de acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União referente ao segundo bimestre deste ano. A relatoria do processo é do ministro Benjamin Zymler.