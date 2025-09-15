Produção industrial da China sobe 5,2% e vendas no varejo avançam 3,4% em agosto

Por

São Paulo, 14/09/2025 - A produção industrial da China cresceu 5,2% em agosto, na comparação anual, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, na segunda-feira, 15 (pelo horário local).

O desempenho da indústria chinesa foi mais fraco do que o registrado em julho, quando houve alta de 5,7%.