Tesouro: União paga R$ 542,09 mi em dívidas garantidas de entes subnacionais em agosto

A União honrou R$ 542,09 milhões em dívidas garantidas de entes subnacionais em agosto, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 15. Sozinho, o Estado do Rio de Janeiro demandou R$ 288,98 milhões em pagamento de dívidas, pouco mais de 52% do total.

Em seguida, aparecem Minas Gerais, com R$ 102,12 milhões honrados (19%); Goiás, com R$ 74,30 milhões (14%); e Rio Grande do Sul, com R$ 73,47 milhões (13%).

No acumulado do ano, a União honrou R$ 6,99 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais.