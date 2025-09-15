Trump: empresas dos EUA não serão forçadas a divulgar resultados trimestrais, se SEC aprovar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que empresas norte-americanas não devem mais "ser forçadas" a divulgar resultados trimestralmente, mas sim com regularidade semestral, a depender da aprovação da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA). "Isso economizará dinheiro e permitirá aos gerentes focar em conduzir apropriadamente suas companhias", escreveu nesta segunda-feira, 15, na Truth Social.

Trump parece se referir a proposta encaminhada pela Long-Term Stock Exchange (LTSE) à SEC, que ainda está sob discussão, conforme veículos da mídia local.

"Você já ouviu o ditado que a 'China tem visão de 50 a 100 anos na gestão de uma empresa, enquanto conduzimos nossas empresas em uma base trimestral'? Isso não é bom!", escreveu o republicano.