Trump reitera que Powell precisa cortar juros 'agora' e de forma mais agressiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta segunda-feira, 15, que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, precisa voltar a cortar juros.

"'O muito atrasado' precisa cortar as taxas de juros agora, e com redução maior do que tinha em mente", reiterou Trump, em postagem na Truth Social, referindo-se a Powell e sugerindo que o Fed deveria cortar os juros de forma mais agressiva.

É amplamente esperado que o Fed corte os juros básicos dos EUA na quarta-feira, 17, no que seria a primeira redução este ano.