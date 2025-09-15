Visa anuncia Nuno Lopes Alves como presidente para América Latina; Rodrigo Cury assume Brasil

A Visa anunciou Nuno Lopes Alves como novo presidente regional para América Latina e Caribe. Ele sucede a Eduardo Coello, que assumirá uma nova função como presidente do conselho para a região.

Há oito anos na Visa, Alves estava desde 2021 como diretor geral da Visa Brasil. O cargo agora será ocupado por Rodrigo Cury.

O novo presidente regional tem mais de 25 anos no setor bancário e de pagamentos, com passagem por cargos de liderança em empresas como Accenture e Barclays.