Acordo Mercosul-Efta não absorve todo efeito das tarifas, mas é importante, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou nesta terça-feira, 16, da assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), bloco integrado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Questionado por jornalistas sobre se o acordo ajuda a absorver o impacto do aumento de tarifas imposto pelo governo dos Estados Unidos, o vice-presidente ressaltou que essa não é uma questão "tão simples", mas reiterou que a abertura de novos mercados é importante.

"Nós estamos falando de países com maior renda per capita do mundo. Das nossas exportações, praticamente 99% estão incluídas no acordo Mercosul-Efta. Esse acordo traz integração de cadeias produtivas e o esforço de combater mudanças climáticas", comentou.

Ele ressaltou o esforço do governo brasileiro e do bloco em busca de novos parceiros comerciais.