Acordo Mercosul-EFTA vai aumentar exportações do Brasil para bloco, diz CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou, por meio de nota, que o acordo de livre comércio entre Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), assinado nesta terça-feira, 16, vai levar a um aumento das exportações do Brasil para o bloco.

"A conclusão do acordo vem, ainda, num momento muito importante para a indústria nacional, que enfrenta enormes perdas relacionadas ao tarifaço dos Estados Unidos", diz o presidente da entidade, Ricardo Alban.

Segundo a confederação, o Brasil tem mais de 700 oportunidades de exportação para a EFTA, que já é o terceiro maior parceiro do País no comércio de serviços.