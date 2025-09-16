Barreirinhas: 15 milhões serão beneficiadas por PL do IR; menos de 140 mil pagarão conta

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, voltou a afirmar que 15 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pelo Projeto de Lei 1087/2025, que prevê a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução do valor cobrado para quem ganha até R$ 7,3 mil por mês.

"Nós vamos colocar mais 10 milhões de brasileiros na faixa de isenção, e mais 5 milhões de brasileiros naquela redução de R$ 5 a R$ 7 mil. No total, 15 milhões de brasileiros serão beneficiados, e essa conta será paga por menos de 140 mil brasileiros, é muito pouca gente", afirmou, em referência à contrapartida prevista para ampliação da faixa de renda, com o estabelecimento de uma alíquota efetiva mínima de até 10% para aqueles que recebem até R$ 1,2 milhão por ano.

"Se você pegar aqueles que vão pagar mesmo, que vai ser um valor relativamente alto, são algumas dezenas de milhares de brasileiros", acrescentou o secretário, durante seminário realizado pelo Sindifisco Nacional e pela Oxfam Brasil.