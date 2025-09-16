Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em NY por expectativa com Fed

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,24% em Seul, a 3.449,62 pontos, também patamar recorde, e o Taiex garantiu alta de 1,07% em Taiwan, a 25.629,64 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho marginal de 0,04%, a 3.861,86 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,74%, a 2.489,78 pontos.

Na contramão, o Hang Seng apresentou ligeira perda de 0,03% em Hong Kong, a 26.438,51 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos generalizados, com novas máximas históricas do S&P 500 e do Nasdaq, à espera de que o Fed corte os juros básicos dos EUA pela primeira vez desde dezembro, em decisão de política monetária a ser anunciada amanhã (17).

Investidores na Ásia também digerem os últimos desdobramentos de negociações tarifárias entre os EUA e China. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, os dois lados chegaram a um "esboço de acordo" sobre o TikTok, após mais uma rodada de discussões comerciais, em Madri. O presidente dos EUA, Donald Trump, deverá "concluir" o acordo em conversa com o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira (19), afirmou Bessent.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom positivo de Wall Street e da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 8.877,70 pontos.