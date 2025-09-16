Bolsas de NY fecham em queda com cautela antes de decisão do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 16, em meio às expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos na quarta-feira, 17, potencialmente em 0,25 ponto porcentual. O Nasdaq fechou em leve baixa, ainda perto do recorde histórico de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,27%, aos 45.757,90 pontos. O S&P 500 cedeu 0,13% aos 6.606,76 pontos, enquanto Nasdaq encerrou o pregão em queda de 0,07%, aos 22.333,96 pontos.

Entre os destaques, a Oracle subiu 1,49%, impulsionada pelo acordo alcançado sobre o TikTok. Segundo a CNBC, a empresa continuará a armazenar os dados das operações da rede social em nuvem nos EUA.