CNJ e AGU firmam novo acordo para reduzir ações previdenciárias e execuções fiscais na Justiça

- Pensão por morte do ex-cônjuge, em situações de dependência econômica mesmo sem pensão alimentícia formalizada;

- Concessão de pensão por morte aos segurados que, embora não mantivessem a qualidade de segurado no momento de falecimento, já haviam preenchido requisitos da aposentadoria;

- Aceitação de laudos técnicos extemporâneos para comprovação de atividade especial desde que demonstrada continuidade das condições de trabalho.

"Isso parece estatística, mas no fundo estamos melhorando a vida das pessoas que dependem de benefícios previdenciários", afirmou Barroso ao anunciar o acordo.

A outra medida é a troca de informações entre bases de dados do CNJ e da AGU para identificar e extinguir todas as execuções fiscais de até R$ 10 mil ou que tenham sido ajuizadas sem CPF ou CNPJ. "A gente avalia que vai conseguir extinguir mais 1/4 de milhão de ações de execução fiscal pendentes", disse o presidente do CNJ e do STF.

Em fevereiro de 2024, o CNJ editou resolução que determina a extinção de todas as execuções fiscais até R$ 10 mil ou que estejam sem movimentação por um ano. Os valores não deixam de ser cobrados, mas a cobrança acontece por via administrativa (protesto em cartório), desafogando o Judiciário. De acordo com Barroso, 13 milhões de execuções fiscais já foram extintas desde essa resolução.