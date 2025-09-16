Commodities e perspectiva de queda de juro nos EUA levam Ibovespa a novo recorde

No Brasil, investidores mantêm otimismo com o primeiro corte de juros nos Estados Unidos, mas também monitoram a possibilidade de novas sanções ao Brasil pelos EUA devido a renovadas críticas ao Judiciário brasileiro.

"O Fed começando a cortar os juros e com um comunicado/discurso mais dovish leve deve ajudar com fluxo para cá", avalia Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital, acrescentando que nem mesmo o desemprego na mínima histórica no Brasil, fator que serve de obstáculo à queda nos juros por aqui, ofusca o bom humor.

A taxa de desemprego do Brasil referente ao trimestre finalizado em julho atingiu 5,6%, no piso das projeções. O dado reforça que o mercado de trabalho brasileiro segue resiliente, o que pode afastar algumas apostas de queda da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) ainda em 2025. Na quarta-feira, espera-se manutenção do juro básico em 15% ao ano.

Para Carlos Lopes, economista do Banco BV, o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) ainda é muito forte, sem sinais claros de desaceleração. "Embora o Caged sugira que ponto de inflexão do mercado de trabalho esteja próximo, isso ainda não é evidente nos dados da Pnad", avalia.

Conforme Lopes, a pesquisa do IBGE, mostra crescimento forte da renda e massa salarial. "Sinaliza inflação de serviços ainda pressionada e demanda cautela do BC na sinalização de juros amanhã", avalia.

Na segunda-feira, o IBC-Br com queda mais intensa do que a esperada não alterou as projeções quanto a um recuo da Selic à frente, mas exerceu força de baixa sobre as taxas futuras.