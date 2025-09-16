Departamento de Transportes dos EUA ordena fim da joint venture entre Delta e Aeromexico

O Departamento dos Transportes dos Estados Unidos (USDOT, na sigla em inglês) determinou o encerramento da joint venture entre a aérea norte-americana Delta e a Aeroméxico. O órgão retirou a imunidade antitruste da parceria, que deve ser finalizada até 1º de janeiro de 2026, segundo nota divulgada nesta terça-feira, 16.

Diante da decisão, as duas companhias terão que descontinuar atividades sensíveis à concorrência, como precificação comum, gestão de capacidade e compartilhamento de receita. Mas poderão manter a parceria por meio de atividades de mercado, como compartilhamento de código, marketing e cooperação em programas de milhagem.

A Delta também poderá manter sua participação acionária na Aeromexico. Além disso, ambas continuarão autorizadas a operar todos os voos previstos no mercado EUA-México sem impedimentos.