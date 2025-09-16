Dólar emenda 5º pregão de queda e fecha abaixo de R$ 5,30 na véspera da Super Quarta

Por aqui, após mínima de R$ 5,2919, o dólar à vista encerrou o pregão em queda de 0,44%, a R$ 5,2981 - novamente no menor valor de fechamento desde 6 de junho de 2024 (R$ 5,2508). A moeda acumula baixa de 2,54% nas últimas cinco sessões e recua 2,28% em setembro, após recuo de 3,19% em agosto. No ano, perde 14,27%.

A avaliação entre analistas ouvidos pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) é que o provável desfecho da Super Quarta - com corte de pelo menos 25 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve e manutenção da taxa Selic em 15% ao ano - pode levar o dólar a recuar ainda mais por aqui. O aumento do diferencial de juros estimula as operações de carry trade, que ficam ainda mais atraentes em ambiente de baixa volatilidade.

Dados fortes do mercado de trabalho brasileiro reforçam a perspectiva majoritária de que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve esperar pelo menos até janeiro de 2026 para iniciar um ciclo de corte da Selic. Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho - a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012.

O economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa, afirma que o Copom pode mostrar em sua comunicação mais confiança na trajetória de desaceleração da atividade e na reancoragem das expectativas de inflação, ambas fruto de uma política monetária bem apertada.

"Alguns elementos da comunicação podem começar a trazer sinais de que em algum momento na virada do ano possa haver corte de juros. Por enquanto, o mercado de trabalho e a inflação de serviços justificam a manutenção da Selic em 15%", afirma Costa, que vê redução da taxa apenas em janeiro.

Além do impacto do juro elevado sobre a taxa de câmbio, Costa observa que o ambiente externo é "mais amigável" para os mercados emergentes, com a continuidade do enfraquecimento global do dólar. A perspectiva de condições financeiras menos apertadas lá fora tende a trazer fluxo para países como o Brasil, o que leva à apreciação da moeda local.