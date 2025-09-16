Google promete investir quase US$ 7 bilhões no Reino Unido

A Alphabet, empresa controladora do Google, anunciou que investirá 5 bilhões de libras (US$ 6,80 bilhões) no Reino Unido nos próximos dois anos, sendo esse o mais recente compromisso de grande porte de uma empresa de tecnologia americana que busca expandir infraestrutura de inteligência artificial e outros serviços na Europa.

A Alphabet afirmou que os investimentos em IA, pesquisa e desenvolvimento e engenharia relacionada ajudariam a criar mais de 8.000 empregos por ano em empresas de todo o Reino Unido.

"Com o anúncio de terça-feira, o Google está aprofundando nossas raízes no Reino Unido e ajudando a apoiar o potencial da Grã-Bretanha com IA para adicionar 400 bilhões de libras à economia até 2030, além de melhorar os serviços sociais críticos", disse Ruth Porat, presidente e diretora de investimentos da Alphabet e do Google, em um comunicado.