Haddad vê expectativas de inflação sendo reancoradas, para abrir espaço para queda da Selic

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que a equipe econômica está conseguindo reancorar as expectativas de inflação e avaliou que, com isso, vai se abrir um espaço para o Banco Central iniciar o ciclo de cortes da Selic. Ele não se comprometeu com uma previsão de quando a Selic poderá começar a cair, mas disse que tudo leva a crer que o ciclo de cortes vai começar nos próximos meses.

"Tudo leva a crer que o ciclo de corte da Selic vai começar nos próximos meses", disse Haddad, ao participar, de maneira remota, da abertura do J.Safra Investment Conference, nesta terça-feira, em São Paulo.

Ainda de acordo com o ministro, a economia vai reagir muito rapidamente à queda dos juros.