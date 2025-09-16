Haddad: volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa

Na mão contrária dos que defendem que as ações trabalhistas foram reduzidas grandemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que o volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa.

"O volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa", afirmou Haddad, ao participar da abertura do J.Safra Investment, na manhã desta terça-feira, em São Paulo.

O ministro disse, contudo, que não se lembra de um governo mais diligente que o atual em relação às causas na Justiça.