Ibovespa encerra pela 1ª vez aos 144 mil, com recorde em 3 das últimas 4 sessões

As principais ações de commodities também tiveram moderada flutuação no encerramento, em terreno positivo para Vale (ON +0,35%) e Petrobras PN (+0,25%), mas negativo ao término para a ON (-0,18%) da estatal.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Marfrig (+5,60%), BRF (+5,28%) e Lojas Renner (+4,19%). No lado oposto, Hapvida (-3,03%), Natura (-2,13%) e Telefônica Brasil (-1,30%).

No fim da tarde, a notícia de que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro passou mal e precisou ser levado às pressas ao hospital, em Brasília, em meio a uma crise de soluços, vômito e pressão baixa, não passou despercebida. A leitura foi de que a fragilização física do ex-mandatário reforça o "trade" Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, como opção preferencial e gradualmente mais fortalecida para representar a direita na eleição presidencial de 2026 - e não alguém da família Bolsonaro, com um grau de rejeição considerado hoje maior.

Também no noticiário político, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), disse nesta terça que o texto alternativo ao que tramita na Câmara dos Deputados sobre a proposta de isenção do Imposto de Renda (IR) a quem ganha até R$ 5 mil por mês será pautado, na CAE, na próxima terça-feira, 23. "Vamos aproximar o texto do IR com o defendido pelo governo", afirmou.

Por sua vez, o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara e com quem Calheiros tem divergido, disse notar "momento preocupante", de "influência política no plenário tanto na Câmara quanto no Senado", acrescentou Lira, ao tratar da votação do projeto, na Câmara, que amplia a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. "A gente tem tempo. O processo tem que acontecer ainda neste ano. É unanimidade a questão da justiça tributária para quem ganha até R$ 5 mil."

O projeto alternativo da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, a ser apresentado pelo senador Calheiros, não passou pelo crivo da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e do Ministério da Fazenda. Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a apreciação do texto é uma iniciativa própria de Renan, que visa o cenário eleitoral de Alagoas, reportam de Brasília os jornalistas Gabriel de Sousa e Naomi Matsui.