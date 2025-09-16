IPC-S % sobe 0,06% na 2ª quadrissemana de setembro, afirma FGV, após cair 0,20% na 1ª leitura

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) apresentou alta de 0,06% na segunda quadrissemana de setembro de 2025, após queda de 0,20% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula uma alta de 3,17% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 16.

Neste levantamento, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Habitação (-0,27% para 0,54%). Houve acréscimo também em Educação, Leitura e Recreação (-0,90% para -0,12%), Transportes (-0,19% para -0,03%), Alimentação (-0,28% para -0,26%) e Comunicação (0,04% para 0,05%).

Em contrapartida, os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,18% para 0,07%) e Vestuário (0,29% para 0,15%) desaceleraram, enquanto Despesas Diversas (-0,07% para -0,14%) ampliou a deflação.