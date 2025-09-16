Ouro fecha em alta pela 3ª sessão consecutiva e renova recorde com espera por Fed

O ouro fechou em alta pela terceira sessão consecutiva nesta terça-feira, 16, diante das expectativas firmes de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). A queda dos juros dos Treasuries e do dólar no exterior, assim como o clima de cautela em mercados acionários, contribuem para os ganhos do metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,16%, a US$ 3.725,10 por onça-troy, em nível inédito de fechamento e depois de renovar máxima a US$ 3.739,90. A prata avançou 0,1%, a US$ 42,91 por onça-troy, renovando o maior nível em 14 anos a US$ 43,43 a onça-troy durante a sessão.

O Bank of America (BofA) avalia que, nos últimos 25 anos, não houve queda nos preços do ouro simultaneamente ao momento em que o Fed estava em ciclo de cortes de juros e a inflação americana em torno de 2%. Para o banco, temores de estagflação nos EUA devem complementar o cenário "bullish" para o metal precioso, junto com a demanda de bancos centrais.