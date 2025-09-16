Petrobras conclui licitação de operação e manutenção para retomada das FAFENs Bahia e Sergipe

A Petrobras informou nesta terça-feira, 16, que concluiu a licitação para contratação de serviços de operação e manutenção (O&M) das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia e Sergipe (FAFEN-BA e FAFEN-SE). O retorno das operações está previsto para acontecer até o final deste ano.

O contrato com a empresa Engeman, para retomada das atividades das unidades localizadas em Camaçari (BA) e Laranjeiras (SE), terá duração de até cinco anos.

"A previsão é que a posse para a Petrobras seja restabelecida no mês que vem, prazo no qual a Unigel desmobilizará suas equipes e realizará demais processos do encerramento do arrendamento", diz a empresa por meio de nota.