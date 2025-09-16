Petros acumula rentabilidade de 8,6% e patrimônio vai a R$ 143,9 bi

A Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, encerrou agosto com rentabilidade acumulada no ano de 8,6%, contribuindo para o crescimento do patrimônio da entidade, que passou de R$ 136,8 bilhões, no encerramento de 2024, para R$ 143,9 bilhões em julho deste ano.

A rentabilidade acumulada no ano pela Petros supera em mais de dois pontos porcentuais o objetivo de retorno médio, de 6,3% no período, considerando o resultado prévio dos investimentos, destacou a Petros em nota. No mês, a rentabilidade foi de 1,13% e superou o objetivo de retorno de 0,25% no mês

Todos os planos administrados estão acima da meta, refletindo as devidas estratégias de investimentos, disse a entidade.