Posse dos novos diretores da Aneel e ANM é oficializada em cerimônia no MME

A posse dos novos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Agência Nacional de Mineração (ANM) foi oficializada na manhã desta terça-feira, 16. A cerimônia referenda Gentil Nogueira e Willamy Frota como os dois novos diretores do primeiro órgão e José Fernando Gomes como o novo diretor do segundo.

O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Gentil Nogueira atuou antes como Secretário Nacional de Energia Elétrica no MME. Ele é servidor de carreira da Aneel e já atuou como Superintendente de Fiscalização do Serviços de Geração ou Coordenador de Regulação dos Serviços de Geração, por exemplo.