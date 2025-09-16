Renan diz que vai aproximar da proposta do governo sobre IR, mas texto não será igual

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que pautará na próxima terça-feira, 23, o projeto alternativo para ampliar a isenção de imposto de renda a salários de até R$ 5 mil. A proposta é uma tentativa de contornar a tramitação lenta dada pela Câmara ao texto enviado pelo governo e relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), adversário político de Renan.

Ele afirmou que o texto ainda será construído com os senadores, que manterá os principais pontos do projeto defendido pelo governo, mas que o conteúdo não será exatamente igual. Segundo Renan, a ideia é manter a isenção de IR para salários até R$ 5 mil, com alíquotas reduzidas para salários de até cerca de R$ 7 mil.

O senador afirmou que a maioria das fontes previstas pelo governo serão mantidas: "Como a proposta do governo já tem fontes definidas e compensações estabelecidas. Vamos aproximar o projeto do senador Eduardo Braga ao projeto do governo", declarou.