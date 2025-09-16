Tebet: 'Superamos expectativas do mercado e vamos consolidando crescimento do emprego e renda'

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comemorou a queda da taxa de desemprego à mínima histórica e os demais números do mercado de trabalho divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 16. "Superamos expectativas do mercado e vamos consolidando crescimento no emprego e na renda!", escreveu Tebet, na sua conta no X.

A taxa de desemprego do Brasil caiu de 5,8% no segundo trimestre para 5,6% no período encerrado em julho, no piso das estimativas do mercado coletadas pelo Projeções Broadcast. A mediana da pesquisa indicava taxa de 5,7%.

Tebet também destacou que o total de pessoas ocupadas, de 102,4 milhões, o nível de ocupação, de 58,8%, e a massa de rendimento real, de R$ 352,3 bilhões, foram máximas da série histórica.