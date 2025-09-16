Trump afirma que grupo de grandes empresas quer comprar operação do TikTok nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o país chegou a um acordo com a ByteDance e com o governo da China para manter o TikTok em funcionamento no país. "Um grupo de grandes empresas quer comprar o TikTok", disse o republicano.

Ele pontuou que as empresas serão reveladas em breve.

"Vou falar com o presidente Xi Jinping na sexta-feira sobre o TikTok", afirmou Trump em fala a jornalistas na Casa Branca antes de viagem ao Reino Unido.