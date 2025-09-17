Abertura de 437 novos mercados minimizou impactos das tarifas de Trump, diz ministro

Quanto ao redirecionamento de produtos agrícolas que deixaram de ser exportados aos Estados Unidos, Fávaro mencionou o aumento das vendas de café para a China e a abertura do México para carne bovina brasileira. "O Brasil vende volume expressivo de café para os Estados Unidos, mas ampliamos o mercado para a China, que foi de US$ 280 milhões em 2023 para quase US$ 1 bilhão em 2024. Os jovens passaram a consumir café na China e isso está gerando oportunidades para os produtores brasileiros", observou o ministro. "O México se tornou o segundo maior consumidor de carne bovina do Brasil, e não vendíamos para eles até 2023", exemplificou.

Vontade de negociar

Fávaro afirmou que o governo brasileira demonstra "claramente" vontade de conversar e negociar o tarifaço com os Estados Unidos, mas que a soberania nacional é "intocável". "É um absurdo as tratativas diplomáticas dos Estados Unidos com o Brasil, com 201 anos de boas relações sendo jogados fora. O governo brasileiro mostra claramente vontade de conversar e de negociar, mas tem assuntos que não podemos transgredir. Nossa soberania é intocável", afirmou.

Questionado sobre a ameaça do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que afirmou que os EUA vão anunciar nos próximos dias medidas em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal, Fávaro disse esperar que não ocorra.

"Fico muito triste em ver um país historicamente um grande defensor da democracia e da soberania interferir em assuntos de outro país. Não vejo capacidade diplomática para um assunto como esse. Temos uma Constituição efetiva com independência dos poderes e, portanto, o Executivo não tem como interferir em decisões do STF", observou o ministro.

Caso novas medidas retaliatórias se concretizem, o Brasil está preparado para enfrentar com altivez, segundo Fávaro. "O Brasil é soberano. Tomara que não aconteça, mas se houver, enfrentaremos com altivez e cabeça erguida", defendeu o ministro. Ele voltou a afirmar que o tarifaço dos Estados Unidos não "tem sentido" do ponto de vista comercial, já que o Brasil é um dos três países que têm déficit comercial na relação com o mercado americano.