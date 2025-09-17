Amazon investirá US$ 1 bilhão para aumentar salários e reduzir custos com saúde de funcionários

A Amazon aumentará os salários e reduzirá os custos de saúde para os funcionários de atendimento e transporte nos EUA neste outono (do Hemisfério Norte), como parte de um compromisso de US$ 1 bilhão com seus trabalhadores.

A empresa anunciou nesta quarta-feira (17) que o salário médio aumentará para mais de US$ 23 por hora este ano, ou mais de US$ 30 por hora incluindo benefícios.

A Amazon não detalhou os aumentos, mas informou que alguns de seus "funcionários mais experientes" receberão até US$ 1,90 adicionais por hora, enquanto os funcionários em tempo integral receberão, em média, US$ 1.600 adicionais por ano.