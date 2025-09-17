B3 lança programa de formador de mercado de títulos públicos federais, com início em outubro

Os formadores credenciados contarão com incentivo financeiro da B3 pela participação na formação de preço dos títulos, considerando volume negociado em tela e spread.

As inscrições para o programa vão até o dia 26 de setembro e, caso as solicitações de credenciamento excedam o número de vagas oferecidas, haverá critérios de desempate.

Podem solicitar o cadastro como formadores de mercado as pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras e fundos de investimentos que atuem como formadores de mercado autônomos.

"Queremos engajar o mercado para negociar mais títulos públicos federais com preço em tela e, assim, aumentar a liquidez, além de trazer mais transparência e segurança para o mercado secundário de renda fixa", explica o superintendente de Produtos de Renda Fixa da B3, Fernando Bianchini.

O programa da B3 vai focar nos papéis que não são mais emitidos, mas que possuem estoque relevante no mercado e boa negociação no mercado de balcão tradicional, embora apresentem pouca negociação eletrônica no mercado secundário.

De acordo com a companhia, diferentemente do programa de dealers do Tesouro, que fomenta a negociação de títulos novos, este programa é análogo aos programas de formadores de mercado de ativos listados, nos quais os participantes devem manter ofertas com spread contratado na tela por, no mínimo, 70% do tempo do pregão, respeitando a quantidade mínima exigida.