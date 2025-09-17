Bolsas da Europa operam de lado, à espera do Fed e de comentários de Powell

No meio da tarde de hoje, é amplamente esperado que o Fed corte seus juros pela primeira vez este ano, em 25 pontos-base, diante de recentes evidências de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA. As atenções, então, vão se voltar para Powell, que pode sinalizar o quão rápido o BC americano está disposto a relaxar sua política mais adiante, assim como para novas projeções de crescimento e inflação.

No âmbito macroeconômico da Europa, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido permaneceu no elevado patamar de 3,8% em agosto, muito acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra (BoE), que amanhã (18) também define seu juro básico. Já o CPI anual da zona do euro do mês passado foi revisado para baixo, de 2,1% a 2%, voltando para a meta do Banco Central Europeu (BCE).

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,18%, a de Paris recuava 0,02% e a de Frankfurt avançava 0,08%. A de Madri, por sua vez, tinha ligeira alta de 0,05%, enquanto as de Milão e Lisboa caíam 0,80% e 0,13%, respectivamente.

