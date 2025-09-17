Brasil e China trabalham para ampliar uso de moedas locais, diz secretária da Fazenda

Secretária de Assuntos Internacionais no Ministério da Fazenda, a embaixadora Tatiana Rosito disse nesta quarta-feira, 17, que Brasil e China estão trabalhando para expandir o uso de moedas locais não apenas no comércio, mas também na composição de reservas e nos portfólios financeiros. O objetivo, explicou, é reduzir custos transnacionais e riscos cambiais.

Rosito recebe, desde terça-feira, 16, uma delegação chinesa que reúne, entre os enviados por Pequim, o vice-ministro de Finanças do país asiático, Liao Min. Nesta quarta, 17, pela manhã, ela participou de uma reunião da subcomissão econômico-financeira Brasil-China, que faz parte da agenda da Cosban, a comissão que trabalha no aprofundamento da cooperação entre os países.

O encontro, que acontece na sede da Apex, não pode ser acompanhado pela imprensa, com exceção à abertura, na qual Rosito destacou os "resultados tangíveis" dos trabalhos da subcomissão. Entre eles, a embaixadora observou que US$ 2,8 bilhões já foram aprovados neste ano a projetos associados à agenda ambiental pelo Fundo de Cooperação Brasil-China, relançado em 2024.