Cade aprova aquisição da Wickbold pela Bimbo, condicionada a acordo entre as partes

"O pão industrializado é um produto que está todos os dias na mesa dos brasileiros, não é apenas um bem de conveniência, é um componente central da dieta e do orçamento das famílias, razão pela qual a defesa da rivalidade assume aqui contornos ainda mais sensíveis", destacou a relatora.

Foi acordado também um remédio comportamental específico para o segmento de bisnagas e bisnaguinhas na região Centro-Oeste, para que não sejam assinados contratos ou acordos com varejistas que impliquem exclusividade, incluindo reserva privilegiada de espaços em gôndolas.

O cumprimento das medidas será monitorado por um trustee independente, que deverá supervisionar a manutenção de volumes, canais de distribuição, qualidade dos produtos e atividades de marketing até a transferência completa das marcas.

A Bimbo do Brasil Ltda. é subsidiária integral do Grupo Bimbo, de origem mexicana. No País, são oferecidos pães, bisnagas, bolos e salgadinhos, através de marcas como Pullman, Plusvita, Ana Maria, Nutrella, Rap10 e Bisnaguito. Já o Grupo Wickbold, de origem brasileira, atua desde 1938 no mercado de pães. Atualmente, fabrica e comercializa pães industrializados (prontos para consumo, incluindo tortilhas), bolos e bolinhos, biscoitos, brownies, pães de mel e panetones pelas marcas Wickbold, Seven Boys, Do Forno e Tá Pronto!.

A empresa mexicana assinou contrato de compra de 100% das operações da sua rival brasileira no fim de agosto de 2024. A operação foi notificada ao Cade em novembro do ano passado. A Bimbo deverá adquirir a totalidade do capital social de seis das 10 empresas integrantes do Grupo Wickbold, entre elas a Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda. (Wickbold).

A rival Pandurata chegou a atuar como terceira interessada, alegando que o Grupo Bimbo é um player global de grande porte, líder no setor de panificação, com uma longa história de aquisições e crescimento inorgânico.