Câmara aprova pressupostos constitucionais de MP que institui Tarifa Social de Energia Elétrica

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, o parecer sobre os pressupostos constitucionais de urgência e de relevância da Medida Provisória 1.300/2025, que prevê a ampliação da Tarifa Social de Energia Elétrica. Essa é uma etapa regimental obrigatória. O governo só pode editar MPs em casos de justificada relevância e urgência.

Os deputados seguem agora com a votação de qual texto terá preferência: o da emenda aglutinativa de plenário, que faz parte de um acordo, ou o projeto da comissão mista.

Em seguida, a Câmara fará uma terceira votação para aprovar o texto em si.