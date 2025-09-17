Desemprego cai a 5,6%, menor nível da série histórica

Para o sócio e economista-chefe da G5 Partners, Luís Otávio Leal, os dados do IBGE confirmam que o mercado de trabalho no Brasil está aquecido e dinâmico, com composição relativamente saudável em meio à redução da informalidade. "O mercado de trabalho deve permanecer como um vetor positivo para a atividade econômica em 2025. A dúvida, no momento, é entender a extensão dessa dinâmica benigna, ou seja, até que ponto a taxa de desemprego vai continuar caindo. Nossas simulações sugerem que patamares mais próximos de 5% podem ser uma possibilidade no último trimestre. Se for o caso, e a inflação permanecer em trajetória mais benigna, será importante avaliar a possibilidade de a economia brasileira suportar um mercado de trabalho estruturalmente mais aquecido", disse Leal, em relatório.

No trimestre encerrado em julho, foi aberto 1,176 milhão de postos de trabalho no País, ocupações majoritariamente criadas via formalidade. Ao mesmo tempo, 1,013 milhão de pessoas deixaram a condição de desemprego. Segundo o pesquisador do IBGE, há uma alta sazonal nas contratações nesse período do ano. Porém, o mercado de trabalho está melhor do que em iguais períodos de anos anteriores.

O setor público ajudou na geração de vagas no trimestre terminado em julho, mas foi o setor privado que puxou o aumento do emprego. "O setor público aumentou 422 mil posições, o equivalente a quase um terço do crescimento total de ocupados, mas o maior crescimento aconteceu no setor privado", disse Kratochwill. "O setor público ajuda, mas o setor privado puxa o aumento do emprego."

Massa de salários na economia tem novo recorde

Com o avanço do emprego formal, a massa de salários em circulação na economia também renovou patamar recorde no trimestre encerrado em julho, totalizando R$ 352,301 bilhões. "Os números mostram que os rendimentos das pessoas formalizadas são maiores", diz William Kratochwill, do IBGE. "Se eu aumento o contingente de pessoas com rendimento maior, naturalmente isso vai impulsionar mais o crescimento da massa de rendimento."

Esse avanço da renda significou um aumento de R$ 21,3 bilhões no período de um ano, alta de 6,4% no trimestre encerrado em julho ante igual período de 2024. "Esse é um ponto de atenção para o BC, já que o aumento no nível de renda tende a estimular o consumo e pode funcionar como um limitador para o efeito contracionista da taxa de juros", diz Sara Paixão, analista da InvestSmart XP.