Dólar fecha em ligeira alta e volta a R$ 5,30 com sinais de presidente do Fed

A decisão do comitê de política monetária americano (FOMC, na sigla em inglês) não foi unânime. Empossado nesta quarta como diretor do Fed, o economista Stephen Miran, indicado pelo presidente Donald Trump, votou por corte de 50 pontos-base. Isolados em agosto ao votar por corte de 25 pontos-base, os diretores Michelle Bowman e Christopher Waller desta vez acompanharam a maioria.

Logo após o anúncio da decisão, a moeda americana perdeu força tanto em comparação com divisas fortes e emergentes, levando o dólar, que vinha em ligeira alta no mercado local, a trocar de sinal e descer até a mínima no nível de R$ 5,27.

Para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, os destaque foram o recuo da mediana das projeções para os juros no fim de 2025 de 3,9% para 3,6%, em um sinal de mais duas reduções de 25 pontos-base neste ano, e o voto dissidente de Miran.

"No fim das contas, a dissidência isolada acabou ganhando protagonismo na decisão, já que o novo membro do board, empossado literalmente nesta semana, não hesitou em votar por uma política monetária mais acomodatícia", afirma Sanchez. "Isso amplia os receios sobre a capacidade de interferência do presidente Donald Trump na condução da política monetária".

Os efeitos do comunicado do Fed se dissiparam logo em seguida, em meio às falas de Powell. Lá fora, o índice DXY retomou o sinal positivo e se aproximou dos 97,000 pontos, com máxima de R$ 96,998 pontos. Por aqui, o dólar tocou pontualmente o nível de R$ 5,31, para em seguida se acomodar ao redor de R$ 5,30.

Em entrevista coletiva, o presidente do Fed não chancelou a aposta em um alívio monetário contínuo ao reforçar que as decisões sobre os juros seguem dependentes dos dados recebidos entre as reuniões do FOMC. Powell ponderou que as projeções contidas no gráfico de pontos não são uma certeza e devem ser vistas "sob o ângulo das probabilidades". A inflação provocada pelo tarifaço parece pontual, mas o Fed tem que trabalhar para que não se torne persistente, alertou.