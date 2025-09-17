Embraer diz que fábricas operam normalmente em todo o Brasil

Em nota, a Embraer afirmou que as fábricas da companhia operam normalmente em todo o Brasil. O pronunciamento ocorre em meio a relatos de que metalúrgicos da unidade de São José dos Campos (SP) estariam em greve, segundo o sindicato local.

"A Embraer respeita todos os direitos dos colaboradores e estranhou a ação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos nessa manhã, na unidade Ozires Silva, que visa cercear o direito constitucional de ir e vir", disse a fabricante.

A companhia ressalta que as negociações da data-base estão em andamento junto à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e afirma que o sindicato ainda não apresentou a proposta mais recente aos trabalhadores.