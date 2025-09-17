EUA: Powell tem sido um desastre no Fed e juros estão 100 pb acima do que deveriam, diz Navarro

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, criticou a gestão do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, classificando-a como um "desastre", em entrevista à Fox Business na manhã desta quarta-feira, 17. Segundo ele, o BC americano está "tomando decisões políticas e incompetentes", mantendo as taxas de juros pelo menos 100 pontos-base (pb) acima de onde "deveriam" estar no momento.

Para Navarro, esse cenário justificaria um ciclo de cortes de juros mais agressivo que o projetado pelo mercado neste momento, começando por uma redução de 50 pb já na decisão desta quarta-feira. Entre analistas consultados pelo Broadcast, o consenso é de que o Fed retomará a flexibilização em um ritmo mais modesto, de 25 pb.

O conselheiro da Casa Branca argumentou que as taxas de juros elevadas estão prejudicando a economia dos EUA e congelando o mercado imobiliário.