Exportações do Japão caem pelo quarto mês consecutivo sob o peso das tarifas

As exportações do Japão caíram pelo quarto mês consecutivo em agosto, à medida que tarifas mais altas dos EUA restringiram o comércio externo. As exportações encolheram 0,10% em relação ao ano anterior, após uma queda de 2,6% em julho, mostraram dados do Ministério das Finanças nesta quarta-feira, 17. Isso se compara à contração de 1,9% esperada em uma pesquisa com economistas realizada pelo fornecedor de dados LSEG.

O Japão alcançou um acordo comercial com os EUA que reduziu a incerteza sobre as perspectivas comerciais até certo ponto. No entanto, os economistas acreditam que as exportações continuem sob pressão, já que as empresas japonesas ainda enfrentam taxas mais altas do que no período anterior ao governo Trump.

Os dados de agosto mostraram que os embarques para os EUA caíram 13,8% em relação ao ano anterior devido à fraqueza nos automóveis e nas máquinas de fabricação de chips, em comparação com a queda de 10,1% em julho. Isso marcou o quinto mês consecutivo de declínio.