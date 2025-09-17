Fala de Powell traz volatilidade e esfria queda das taxas de juros

Em seguida à definição de juros nos EUA, porém, os agentes analisaram a composição dos votos dos 12 dirigentes votantes do Fed, que contou com apenas uma opção a favor de um corte de 0,5 ponto porcentual, do recém-nomeado Stephen Miran. "Apesar do início do ciclo de cortes, a dissidência foi bem menor do que a esperada por boa parte do mercado. Ou seja, O Fed foi menos 'dovish' do que o esperado", disse Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Além disso, Borsoi destaca que os riscos associados aos dados de emprego da maior economia do mundo sugerem que o BC deve buscar uma postura mais neutra da política monetária. Em discurso após a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, observou que a demanda por emprego perdeu ímpeto, mas que há um "curioso" equilíbrio no mercado de trabalho, com recuo acentuado tanto na oferta quanto na demanda por mão de obra. O comandante do Fed disse, ainda, não ver necessidade de uma redução mais acelerada dos juros agora.

No fechamento, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 passava de 13,952% no ajuste da terça para 13,940%. O DI para janeiro de 2029 encerrou a 13,050%, ante 13,067% no ajuste precedente. A taxa chegou a operar abaixo de 13% (mínima de 12,99%) durante a segunda parte da sessão, mas o patamar foi logo deixado para trás. O DI para janeiro de 2031 caiu de 13,267% no ajuste para 13,230%.

"O Fed entregou um corte de juros, mas, em um segundo momento, o mercado vê um cenário mais desafiador do que se imaginava", diz Luciano Rostagno, estrategista-chefe da EPS Investimentos, referindo-se às projeções trimestrais também divulgadas nesta quarta-feira pela autoridade monetária dos EUA.

A expectativa unânime para a decisão desta quarta é de manutenção da Selic em 15%. Para dezembro, a curva precifica 6 pontos-base de corte, ou seja, 24% de chance de redução de 0,25 ponto porcentual na última reunião do ano, ante praticamente 100% de chances de flexibilização desta magnitude para janeiro de 2026, disse Rostagno. "Em janeiro tem 25 pontos-base de cortes precificados. O mercado está precificando o BC começando a cortar, mas em ritmo reduzido."