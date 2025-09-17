Fed cita aumento nos riscos de baixa para o emprego, mas vê aumento da inflação nos EUA

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) notou que houve aumento nos riscos de baixa para o emprego, em comunicado da decisão de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base, divulgado nesta quarta-feira, 17. O trecho é uma adição no texto do comunicado do BC dos Estados Unidos, que reiterou estar atento aos riscos para ambos os mandatos de emprego pleno e estabilidade da inflação em 2%.

O BC norte-americano retirou a constatação de que as condições do mercado de trabalho continuam sólidas, afirmando no lugar que os ganhos de emprego desaceleraram e que a taxa de desemprego subiu, embora continue em nível baixo.

Em relação à economia, os dirigentes ressaltaram que o crescimento da atividade econômica continuou a moderar no primeiro semestre deste ano.