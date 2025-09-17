Fluxo cambial total em setembro até dia 12 é positivo em US$ 114 milhões, afirma BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 114 milhões, no acumulado do mês até o dia 12, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 17, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 2,308 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 169 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 24,399 bilhões e vendas no total de US$ 24,568 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 282 milhões, com importações de US$ 9,072 bilhões e exportações de US$ 9,355 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,138 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,389 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,827 bilhões em outras entradas.